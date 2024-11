Eine Reise mit einem Kreuzfahrtschiff ermöglicht es US-Bürgern, Donald Trumps zweite Amtszeit zu überspringen

HQ

Die US-Wahl war für die einen ein großer Sieg, für die anderen ein verheerender Verlust. Die Befürchtungen sind weit verbreitet, nachdem Donald Trump wieder ins Amt gekommen ist, aber wenn Sie Ihren Kopf in den Sand stecken oder genauer gesagt Ihren Kopf unter Wasser tauchen möchten, hat der Kreuzfahrtveranstalter Villa Vie Residences eine Reise für Sie.

Wie in einer Pressemitteilung veröffentlicht, können Sie auf dieser Reise die vier Jahre überspringen, in denen Donald Trump an der Macht ist. "Eine perfekte Weltumsegelung ist für jeden Einwohner anders, da wir unterwegs in jedem Hafen neue Abenteurer aufsammeln", sagte Mikael Petterson, der CEO des Unternehmens.

Für eine einzelne Person mit eigener Kabine zahlen Sie 260.000 US-Dollar für die vollen vier Jahre, während ein Paar 160.000 US-Dollar pro Person zahlen muss. Essen, Bier und Wein sind inbegriffen, und Sie haben natürlich einen Aufenthalt auf dem Boot.

Es ist sicherlich eine Möglichkeit, die Welt zu sehen, aber es wird nicht für den durchschnittlichen Amerikaner sein, der mit Donald Trumps Rückkehr an die Macht nicht zufrieden ist.

