Eine Reihe von Straßen in Las Vegas sind jetzt nach Pokémon benannt

In einer ziemlich seltsamen Entwicklung hat sich eine in Las Vegas ansässige Hausentwicklungsfirma von The Pokémon Company inspirieren lassen, um die Straßen zu benennen, die sie in Häuser verwandeln will.

Wie Polygon berichtet, hat Harmony Homes beschlossen, eine Reihe von Straßen nach Generation 1 Pokémon zu benennen, wobei sich der Grund für diese Entscheidung um die Herausforderungen dreht, Straßennamen zu erstellen, die noch nicht in der schnell wachsenden Stadt verwendet wurden.

Zu diesem Zweck können die Menschen jetzt tatsächlich Orte wie Squirtle Lane und Snorlax Lane besuchen, wobei andere Orte auch nach Pummeluff, Glumanda und Glurak benannt sind, wobei Pummeluff sogar die Ehre erhält, als Name für die Hauptverkehrsstraße der Wohnsiedlung ausgewählt zu werden.

Andrea Miller, Bauleiterin bei Harmony Homes LLC, erzählte KLAS 8 News Now: "Wenn ich Jigglypuff höre, kichere ich. Wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und einen schlechten Tag hattest und die Jigglypuff Lane einschalten musst, wird dich das zum Lächeln bringen."

Hoffentlich bleiben diese Namen bestehen, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind.