Eine Reihe von Spider-Men schwingen sich auf Disney+

Eine Vielzahl von Filmen aus den verschiedenen Spider-Man-Franchises kommen zu Disney+, wie der offizielle Twitter-Account des Dienstes enthüllt.

Tobey Maguires ikonische Trilogie von Spider-Man, Spider-Man 2 und Spider-Man 3 sind alle auf dem Weg zum Streaming-Giganten, ebenso wie Andrew Garfields Version des Web-Heads in Form von The Amazing Spider-Man am 21. April.

Später am 12. Mai kommt der neueste Live-Action-Held aus der Nachbarschaft hinzu, als Tom Hollands Spider-Man: Homecoming neben Tom Hardys Venom in die Disney+-Liste aufgenommen wird.

Es sollte gesagt werden, dass es kein Wort darüber gibt, wann der Blockbuster von Ende 2021, Spider-Man: No Way Home, zum Streamer kommen wird. Aber zum Glück wird dies der einzige Spidey-Streifen sein, der fehlt, da Spider-Man: Far From Home bereits auf Disney+ verfügbar ist.