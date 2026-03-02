Eine Reihe von Poppy Playtime Actionfiguren wurde angekündigt

HQ

Möchten Sie Ihre Poppy Playtime Obsession weiter füttern, jetzt wo das fünfte und letzte Kapitel des Horrorspiels angekommen ist? Falls ja, hat MacFarlane Toys eine Ankündigung, die von Interesse sein könnte.

Eine Reihe von Poppy Playtime Actionfiguren wurde vorgestellt und soll bereits dieses Jahr erscheinen. Bisher wurden vier Spielzeuge angekündigt, die viele der berühmtesten Monster und Antagonisten der Serie zum Leben erwecken.

Zum einen kannst du eine ruinierte Huggy-Wuggy-Figur bekommen oder stattdessen eine Killy Willy-, Kissy-Missy- oder The Doctor-Figur ergattern. Jede Figur ist etwa 18 cm groß und verfügt über bewegliche Gliedmaßen, Ersatz- und Anpassungsteile sowie jede Menge Details, die diese zu furchteinflößenden Ergänzungen Ihrer Actionfigurensammlung machen.

Wir kennen das bestätigte Veröffentlichungsdatum der Figuren nach diesem März noch nicht, aber sie sind derzeit vorbestellbar, wobei Huggy Wuggy 30 Dollar kostet.

