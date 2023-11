Eine Reihe von Mean Girls Charakterpostern wurden veröffentlicht

HQ

Vor kurzem haben wir den ersten Trailer für den kommenden Mean Girls veröffentlicht, in dem wir einen ersten Blick auf dieses Reboot-Sequel werfen konnten. Wir bezeichnen den Film als Reboot-Fortsetzung, weil er ältere Versionen vieler Charaktere aus dem Originalfilm enthält, aber auch eine Sammlung von neu besetzten Jugendlichen, die Cady und Regina spielen.

Nun haben wir eine Reihe von Charakterpostern für den Film veröffentlicht, die uns einen Einblick in die verschiedenen Charaktere geben, die im kommenden Film auftreten werden. Wir sehen wieder Angourie Rices Version von Cady, Renee Rapps Regina und dann eine Reihe von wiederkehrenden Stars, wie Tina Feys Ms. Norbury und Tim Meadows' Principal Duvall.

Wenn Mean Girls am 19. Januar 2024 in die Kinos kommt, wirst du es dir ansehen?