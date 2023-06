Eine Reihe von Marvel-Projekten wurde gerade mit enormen Verzögerungen konfrontiert

HQ

Mehrere große Marvel-Projekte wurden mit erheblichen Verzögerungen konfrontiert, da Disney versucht, seinen Veröffentlichungskalender aufzurütteln.

Wie Variety berichtet, gehören zu diesen Filmen: Captain America: Brave New World, der nun am 26. Juli 2024 in die Kinos kommt, obwohl er zuvor für den 3. Mai 2024 angesetzt war, Thunderbolts wurde dann auf den 20. Dezember 2024 verschoben, Blade wird auf den 14. Februar 2025 verschoben und der neue Fantastic 4-Film kommt am 2. Mai in die Kinos, 2025.

Die größten Hits hier sind für die Avengers-Filme. Avengers: Kang Dynasty wurde um ein ganzes Jahr vom 2. Mai 2025 auf den 1. Mai 2026 verschoben. Im Gegenzug wurde Avengers: Secret Wars ebenfalls um ein Jahr zurückversetzt und vom 1. Mai 2026 auf den 7. Mai 2027 verschoben. Es wurde jedoch nicht alles mit Verzögerung getroffen, da Deadpool 3 tatsächlich von November 2024 auf den 3. Mai 2024 verschoben wurde.

Laut Variety sind Produktionsverzögerungen und der anhaltende Autorenstreik zwei der Hauptgründe, warum Marvel beschlossen hat, so viele seiner kommenden Projekte zu verschieben. Da die Dreharbeiten zu Blade und Thunderbolts pausiert wurden, hat dies zu einem Dominoeffekt im gesamten Studio geführt. Nicht nur bei den Marvel-Filmen kam es zu Verzögerungen, denn auch kommende Avatar-Projekte wurden um über ein Jahr zurückgeworfen.

