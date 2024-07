Eine Reihe von Bildern von Gladiator 2 sind eingetroffen

Am 22. November ist es an der Zeit, in Gladiator 2 in die blutigsten Arenen des Römischen Reiches zurückzukehren, die Fortsetzung, die sich niemand wirklich gewünscht hat, die aber trotz aller Rückschläge so aussieht, als könnte sie eine der größten Premieren des Jahres werden.

Und schon jetzt können wir uns eine Handvoll heißer neuer Bilder aus der Produktion ansehen, in denen wir Pedro Pascals Charakter Marcus Acacius in den Kampf gegen Paul Mescals Lucius ziehen sehen. Laut Vanity Fair sehen wir auch einen Ausschnitt von Connie Nielsens Lucilla, Denzel Washingtons Macrinus, Fred Hechinger als Kaiser Caracalla, Joseph Quinns Kaiser Geta, Ridely Scott am Set, der die Besetzung anleitet, und ein paar Ausschnitte und Teaser aus dem Originalfilm, einschließlich eines Blicks auf die Rüstung, die Russell Crowes Maximus trug.

Sind Sie scharf auf Gladiator 2 ?