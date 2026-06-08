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Nach einem historischen bilateralen Gipfel vor einem Monat, der Armenien näher an die Europäische Union und von Russland entfernte, hat Nikol Paschinjans pro-westlicher Civil Contract die Parlamentswahlen des Landes gewonnen.

Wie elDiario berichtete, erhielt Pashinyans Regierungspartei fast die Hälfte der Stimmen (zumindest laut vorläufigen offiziellen Ergebnissen) und somit genug Sitze, um allein zu regieren.

Wie erwartet stärken diese Ergebnisse die Bindung zwischen Armenien und der EU, trotz des Drucks aus Russland. Tatsächlich versichert Paschinjan, dass sie sich weiterhin der EU nähern werden, aber gleichzeitig plant er, Armenien innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion und laufender Handelsabkommen mit Russland zu halten, das Armenien kürzlich vor erhöhtem Handelsdruck wegen seiner EU-Annäherung gewarnt hatte. Auch innerhalb der Landesgrenzen gab es Kontroversen, darunter die Verhaftung von Oppositionskandidaten (wegen angeblicher Stimmenkauf) und der Vorwurf des Missbrauchs staatlicher Mittel.