Eine Pretty OddParents-Fortsetzungsserie für 20 Episoden wurde bei Nickelodeon bestellt

Millennials auf der ganzen Welt werden überglücklich sein zu hören, dass eine Sequel-Serie von A Fairly OddParents bei Nickelodeon bestellt wurde.

Die Serie mit dem Titel A New Wish wird aus 20 Episoden bestehen und die Rückkehr von Susanne Blakeslee und Daran Norris erleben, die ursprünglich Wanda und Cosmo spielten. Die Serie soll in diesem Frühjahr auf Nickelodeon debütieren und zu einem späteren Zeitpunkt international auf Netflix erscheinen.

In der Serie wird eine neue Hauptfigur namens Hazel Wells debütieren, die von Ashleigh Crystal Hairston gesprochen wird.

In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es: "In 'Pretty OddParents: A New Wish' ist die zehnjährige Hazel Wells gerade wegen des neuen Jobs ihres Vaters in die Großstadt Dimmadelphia gezogen. Abgesehen davon, dass sie sich in einer ungewohnten Umgebung befindet, ist es das erste Mal, dass sie ohne ihren Bruder Antony ist, der gerade aufs College gegangen ist, was sie einsam und unsicher zurücklässt. All das ändert sich, als die rosa-grünhaarigen Nachbarn von nebenan offenbaren, dass sie keine gewöhnlichen Nachbarn sind... sie sind Cosmo und Wanda, gute Feen! Und sie kommen aus dem Ruhestand, um Hazels Wünsche wahr werden zu lassen."

Danke, Abwechslung.