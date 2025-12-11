Eine Preiserhöhung der Nintendo Switch 2 scheint fast garantiert, da das Unternehmen 14 Milliarden Dollar an Wert verliert

HQ

Danke, KI. Falls Sie es nicht wissen: Wir haben derzeit einen weltweiten RAM-Mangel, bedingt durch die unglaubliche Nachfrage aus dem KI-Sektor. Man könnte denken, dass diese Preiserhöhungen nur PC-Hersteller und Firmen betreffen, die Komponenten kaufen, aber RAM ist in so ziemlich allen Computern enthalten, einschließlich Konsolen. Vor allem Nintendo scheint einen Rückschlag zu haben, da es aufgrund wachsender Befürchtungen um 14 Milliarden Dollar an Wert verloren hat.

Dieser Bericht stammt von Bloomberg und zeigt, dass Nintendo-Aktien im Dezember bei fast jedem Tageshandel gefallen sind, da die Befürchtungen vor RAM-Mangel weiter wachsen. Nintendo muss nun 41 % mehr ausgeben, um die 12-GB-RAM-Chips für die Nintendo Switch 2 zu bekommen, und es wird angenommen, dass es eine Frage des Wann, nicht der Preis der Konsole ist.

"Der Anstieg der NAND-Preise beginnt sich wirklich auf die Express-SD-Kartenpreise auszuwirken", sagte Pelham Smithers von Pelham Smithers Associates und brachte damit ein weiteres Problem mit den Chip-Engpässen zur Sprache. "Eine 256GB Express-SD-Karte kostet 89,99 $ bei Amazon. Das ist im Grunde ein Kostenfaktor, den Nintendo dem Spieler abgewälzt hat."

Wir müssen sehen, ob Nintendo und andere Spielefirmen den Sturm überstehen können oder ob wir bald über Spielkonsolen nachdenken werden, die wegen RAM-Knappheit weniger als 1000 Dollar kosten. Beängstigende Zeiten.