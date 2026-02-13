Eine Petition zur Untersuchung der Richter, die Frankreich bei den Olympischen Winterspielen die Goldmedaille zugesprochen haben, erreicht 15.000 Unterschriften

HQ

Madison Chock und Evan Bates, das amerikanische Paar, das bei den Olympischen Winterspielen Silber im Eistanz gewann, sagten, sie hätten gemischte Gefühle und etwas Enttäuschung, nachdem sie die Goldmedaille nur 1,43 Punkte hinter dem französischen Paar Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron verpasst hatten.

"Ich glaube, gestern haben viele Emotionen durch uns hindurchströmt. Ich denke, es gab auf jeden Fall eine gewisse Enttäuschung", sagte Chock zu People und fügte hinzu, dass sie das Gefühl hatten, eine erfolgreiche Leistung gezeigt zu haben. Und es stellt sich heraus, dass mindestens 15.000 Menschen dasselbe denken, denn eine Petition mit dem Titel "Verpflichtet vom IOC und der ISU, die Richter untersuchen, die Frankreich die Goldmedaille verleihen" in Change.org seit Mittwoch über 15.000 Unterschriften hat.

"Es sind Fragen zu dem Urteil aufgekommen, das den französischen Athleten L. Fournier Beaudry und G. Cizeron die Goldmedaille im Eistanz zusprach. Es wird behauptet, dass es an Transparenz bei der Wertung mangelte und bestimmte Maßnahmen, die Strafen hätten nach sich ziehen müssen, übersehen wurden", heißt es in der Petition.

Das französische Paar ist über die sportlichen Aspekte hinaus umstritten, da Cizeron kürzlich von seinem ehemaligen Eispartner beschuldigt wurde, "kontrollierend, fordernd und kritisch" zu sein, und Fournier Beaudry mit ihrem ehemaligen Eistanzpartner verheiratet ist, der wegen sexueller Übergriffe suspendiert wurde.

"Es ist unerlässlich, dass eine unabhängige Untersuchung des Juryprozesses des betreffenden Eistanz-Events eingeleitet wird. Die Glaubwürdigkeit der Spiele steht auf dem Spiel, und aus den Lehren von "SkateGate" müssen wir verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt", heißt es in der Petition.