Eine Petition im britischen Parlament fordert ein gesetzliches Verbot für Unternehmen, veröffentlichten Spielen den Stecker zu ziehen

Eine neue Petition auf der Website der britischen Regierung und des Parlaments fordert ein Gesetz zum Erhalt von Videospielen, sobald Verlage und Spielefirmen beschließen, sie aufzugeben oder den Stecker zu ziehen. Die Petition, die 10.000 Unterschriften sammelt, argumentiert, dass es zwar Spiele gibt, die unbegrenzt laufen können, aber es gibt auch Spiele, deren Funktionen und Inhalte von vornherein abgeschaltet werden können und für den Benutzer, der sie gekauft hat, unzugänglich bleiben, wenn der Publisher sich dafür entscheidet.

In dem Schriftsatz wird argumentiert, dass dies als eine Form der geplanten Obsoleszenz verstanden wird und dass den Spielern Güter vorenthalten werden, für die sie ohne Entschädigung bezahlt haben. Diese Kategorie könnte all jene Games as a Service und Multiplayer-Spiele mit In-Game-Shops umfassen, die, sobald sie an Popularität verlieren und Server schließen, kein Offline-Solo-Spiel mehr zulassen.

Bisher hat diese Initiative nur etwas mehr als 350 Unterschriften erhalten, aber es scheint nicht nur eine Möglichkeit zu sein, die Interessen der Verbraucher vor Unternehmen und dem digitalen Handel zu schützen, sondern auch eine Möglichkeit, Videospiele zu erhalten. Was denkst du?

Sie können die Petition unter diesem Link verfolgen (und unterschreiben).