Die persönliche Media-Streaming-Plattform Plex wird deutlich teurer

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Eine persönliche Media-Streaming-Plattform wie Plex ist besser, wenn Sie den Plex Pass des Dienstes abonniert haben. So erhalten Sie Funktionen wie Fernstreaming und terrestrische Downloads Ihrer Medien für die Offline-Wiedergabe. Aber eine lebenslange Mitgliedschaft zu bekommen, wird laut Android Authority deutlich teurer.

Plex hat in einem Blogbeitrag angekündigt, dass ab diesem Sommer die Kosten für ein Lifetime Plex Pass-Abonnement von 249,99 $ auf 749,99 $ steigen. Das ist eine Dreifache der Erhöhung, was die Leute sicher dazu bringt, ihre Entscheidung zu überdenken.

Bestehende Lifetime Plex Pass-Mitgliedschaften sind von der bevorstehenden Preiserhöhung nicht betroffen. Monatliche und jährliche Plex-Pass-Abonnements sind ebenfalls unverändert... zumindest vorerst.

Zukünftige Preiserhöhungen bei kurzfristigen Abonnements könnten den neuen Lebenszeitsatz attraktiver erscheinen lassen. Aber zumindest im Moment könnte es sich zu viel anfühlen, eine Anfangskosten von insgesamt einem Jahrzehnt an Abonnementgebühren zu zahlen. Dies ist die zweite große Preiserhöhung für Plex Pass in etwas mehr als einem Jahr. Die Kosten für einen Lifetime Plex Pass haben sich im letzten Jahr mehr als verdoppelt: von 119,99 $ auf 249,99 $.

Die neuen Lifetime Plex Pass-Abo-Preise treten am 1. Juli in Kraft.