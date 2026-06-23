Eine Person stirbt und acht werden bei einer Weltmeisterschafts-Beobachtungsparty im römischen Theater in Amman, Jordanien, verletzt

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Eine große Menschenmenge, die sich am Dienstag in der jordanischen Hauptstadt Amman versammelte, um das WM-Spiel zwischen Jordanien und Algerien zu verfolgen, endete in einer Tragödie, als eine Massenpanik eine Person tötete und acht weitere verletzt wurden, so ein Bericht der Jordan News Agency der Direktion für öffentliche Sicherheit (PSD) über Arab News.

Der Vorfall ereignete sich, als sich Tausende Menschen am historischen römischen Theater auf dem Haschemitischen Platz in Amman versammelten. Starke Überfüllungen und Menschenmengen am Veranstaltungsort führten dazu, dass neun Personen ins Krankenhaus gebracht wurden, und einer von ihnen starb später. Der Rest der Verletzten befindet sich "in einem stabilen bis mäßigen Zustand". Experten ermitteln, um die genaue Todesursache festzustellen, berichtet die Nachrichtenagentur.

Am frühen Dienstagmorgen in Amman zeigten mehrere in den sozialen Medien veröffentlichte Videos den Platz komplett gefüllt mit Fans, die das Spiel auf einem riesigen Bildschirm verfolgten. Jordanien begann mit dem ersten Tor, doch Algerien gewann das Spiel mit 2:1 und Jordanien schied aus der Weltmeisterschaft aus.