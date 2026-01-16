Eine parteiübergreifende US-Delegation besucht Dänemark nach Trumps Äußerungen in Grönland

HQ

Eine parteiübergreifende Gruppe von US-Abgeordneten reiste am Freitag nach Kopenhagen, um dänische und grönländische Führungspersönlichkeiten mit der fortgesetzten Unterstützung durch den Kongress zu beruhigen, da Präsident Donald Trumps erneute Drohungen, Grönland zu erobern, die Beziehungen zum wichtigsten NATO-Verbündeten belasten.

Unter der Leitung des demokratischen Senators Chris Coons traf die Delegation sich mit dänischen und grönländischen Beamten, während die Unruhe über Trumps Behauptungen, die arktische Insel sei für die US-Sicherheit von entscheidender Bedeutung, und seine Weigerung, den Einsatz von Gewalt auszuschließen, wachsend. Die europäischen Verbündeten haben darauf reagiert, indem sie auf Wunsch Dänemarks begrenzte militärische Verstärkungen nach Grönland geschickt haben.

Überparteiliche US-Delegation // Shutterstock

Mehrere Abgeordnete versuchten, den Kongress von der Rhetorik des Weißen Hauses zu distanzieren. Senatorin Jeanne Shaheen warnte, dass die Gespräche über eine Annexion Gefahr gefährden, die NATO-Einheit zu untergraben und Russland und China zu nützen, und betonte, dass die Unterstützung für Dänemark und das transatlantische Bündnis auf beiden Seiten des politischen Spektrums weiterhin stark sei.

Der Besuch folgt auf ein angespanntes Treffen in Washington diese Woche zwischen hochrangigen US-, dänischen und grönländischen Beamten, nach dem Kopenhagen erklärte, es sei nicht gelungen, die Position der Regierung zu ändern. Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen bekräftigte, dass die Zusammenarbeit in der Arktis die Souveränität und das Völkerrecht respektieren müsse.

Trump schlug erstmals 2019 die Idee vor, Grönland zu erwerben, doch sie stößt im Kongress und in der US-Öffentlichkeit auf Widerstand. Abgeordnete beider Parteien haben ihre Unterstützung für die Eindämmung jeder einseitigen Maßnahme signalisiert, auch wenn der diplomatische Streit weiter zunimmt...