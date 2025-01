Eine neuere, bessere Version des Switch eShops wurde veröffentlicht

HQ

Wenn Sie ein regelmäßiger Switch-Benutzer sind, sind Sie wahrscheinlich auf einige Probleme gestoßen, wenn Sie nach einem neuen Spiel suchen. Angesichts der Hunderte von neuen Titeln, die Ihren Feed spammen, kann es schwierig sein, und die Benutzeroberfläche wurde seit 2017 nicht mehr aktualisiert.

Hier kommt der Better eShop ins Spiel, eine von Fans erstellte Kreation der Leute von Nintendo Life. Der Better eShop wurde in weniger als einer Woche entwickelt und macht das Surferlebnis im Wesentlichen flüssiger, mit vielen Funktionen, nach denen Fans Nintendo seit Jahren gefragt haben.

Dies ist zwar kein offizieller Shop, aber wenn Sie bereit sind, Ihr Spiel zu kaufen, werden Sie zum richtigen eShop zurückgeführt. Nintendo Life erkennt an, dass Nintendo diese Website möglicherweise bemerkt und missbilligt, aber es hat immer noch Pläne für die Zukunft von Better eShop, einschließlich des Hinzufügens von Wunschlistenfunktionen und Benutzerbewertungen.