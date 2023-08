Eine neue Version des klassischen Rollenspiels Drachen und Dämonen (Drachenfluch) erscheint diesen Monat

HQ

Bald ist es endlich soweit. Bald ist es endlich soweit. Nach mehreren Monaten des Wartens ist die neue Version von Dragons and Demons, dem mit Abstand klassischsten schwedischen Rollenspiel, endlich da und wird am 15. August veröffentlicht. Dragons and Demons wurde in seiner ersten Ausgabe 1982 von Äventyrsspel veröffentlicht und war lange Zeit das dominierende schwedische Rollenspiel. Diese neue, überarbeitete Version des legendären Rollenspiels voller Magie und Abenteuer ist eine Hommage an das Erbe der 80er Jahre und eine Weiterentwicklung, die auf dem international gefeierten Spieldesign von Free League basiert.

Das Spiel wird auch international unter dem Namen Dragonbane für diejenigen veröffentlicht, die es auf Englisch haben möchten, und ist für Spielrunden geeignet, die nicht unbedingt stundenlange Vorbereitung erfordern. Auch der subtile Humor aus den klassischen Boxen bleibt erhalten und wir freuen uns sehr darauf, uns daran zu beißen. Erwarten Sie in den kommenden Wochen eine Überprüfung.

Hast du vor, neue Drachen und Dämonen zu bekommen?