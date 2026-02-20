Eine neue umfangreiche Umfrage zeigt eine hohe Verbraucherzufriedenheit bei Elektrofahrzeugen

HQ

Trotz massiver weltweiter Ausbaumaßnahmen und starker Verkaufszahlen in den meisten Schlüsselmärkten werden elektrisch angetriebene Fahrzeuge weiterhin als Neulinge betrachtet, und einige argumentieren weiterhin, dass Strom als "Treibstoff" nicht die unmittelbare Zukunft für den persönlichen Transport sein wird.

Laut der großen JD Power Electric Vehicle Experience Umfrage ( hier zu finden) scheint die tatsächliche Verbraucherzufriedenheit unter EV-Besitzern jedoch eine ganz andere Geschichte zu zeigen. Es handelt sich um eine umfangreiche Umfrage unter amerikanischen Verbrauchern, die ein recht rosiges Bild von EV-Besitzern und ihrer Beziehung zu ihren Autos zeichnet – und das trotz eines Rückgangs des Marktanteils von Elektrofahrzeugen durch die Abschaffung einer wichtigen bundesstaatlichen Steuergutschrift.

"Der Marktanteil der Elektrofahrzeuge ist nach der Einstellung des bundesstaatlichen Steuergutschriftsprogramms im September 2025 stark zurückgegangen, aber dieser Rückgang verrät eine stetig wachsende Kundenzufriedenheit unter Besitzern neuer Elektrofahrzeuge. Verbesserungen in der Batterietechnologie, der Ladeinfrastruktur und der Gesamtleistung des Fahrzeugs haben die Kundenzufriedenheit auf das bisher höchste Niveau gebracht. Außerdem sagen die überwiegende Mehrheit der aktuellen EV-Besitzer, dass sie in Erwägung ziehen werden, ein weiteres Elektrofahrzeug für ihr nächstes Fahrzeug zu kaufen, unabhängig davon, ob sie von der inzwischen abgelaufenen bundesstaatlichen Steuergutschrift profitiert haben oder nicht", sagte Brent Gruber, Geschäftsführer der EV-Praxis bei JD Power.

Die beliebtesten Modelle in den USA sind weiterhin das Tesla Model 3, dicht gefolgt vom Ford Mustang Mach-E. Hyundai Ioniq 6 und der Kia EV9 sind ebenfalls beliebt und schneiden in Sachen Zuverlässigkeit und Qualität gut ab.