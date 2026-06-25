Eine neue Studie zeigt, dass die Fettleibigkeit bei jungen Erwachsenen am schnellsten zunimmt

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Eine neue Studie zeigt, dass jüngere Erwachsene, insbesondere in ihren 30ern, in England die am schnellsten steigenden Diagnosen von Fettleibigkeit zeigen. Die Studie zeigte außerdem, dass auch Menschen in ihren Zwanzigern einen schnellen Anstieg der Fettleibigkeit erleben.

Die Studie, die von The Lancet stammte und von der BBC berichtet wurde, zeigte, dass die Rate der Diagnosen von Fettleibigkeit bei Erwachsenen in ihren 30ern im Jahr 2024-2025 im Vergleich zu den Zahlen von 2019-2020 um 20 % gestiegen war. Die neuen Fälle stiegen im gleichen Zeitraum bei Erwachsenen in ihren 20ern um 16 % an. Diese Zuwächse waren höher als bei älteren Erwachsenen, aber das häufigste Alter für Adipositas-Diagnosen blieb im Bereich der 40er bis 50er Jahre.

Während ältere Erwachsene eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Diagnose haben, sind steigende Zahlen bei jüngeren Erwachsenen ein Problem, da Fettleibigkeit oft mit langfristigen Gesundheitsproblemen wie Diabetes, Herzkrankheiten und Krebs in Verbindung gebracht wird. Der leitende Forscher Robert Fletcher sagte, er glaube, dass es drei Hauptgründe für diesen Anstieg der Fettleibigkeit bei jüngeren Erwachsenen gibt.

"Sie waren in ihren prägenden Jahren von ungesundem Essen umgeben. Auf unseren Einkaufsstraßen gibt es eine Vielzahl von Takeaways und Fast-Food-Läden, und ungesunde Lebensmittel werden stark beworben, während diese Altersgruppen aufwachsen", sagte er und fügte hinzu, dass die Pandemie und die Lebenshaltungskostenkrise die Lage nur verschlimmern werden.

"Der Stress, sich um Kinder zu kümmern, während man von zu Hause aus arbeitet und sich dann gesunde Lebensmittel leisten kann, da die Inflation steigt, hat gesündere Lebensstile erschwert."