Eine neue Studie zeigt, dass die durchschnittliche Batteriezustand britischer Elektroautos über 95 % liegt

Eine große Sorge unter Verbrauchern ist weiterhin die Batteriegesundheit und wie viel Verschlechterung im Laufe der Lebensdauer eines Autos stattfindet. Wir haben mehrere Studien berichtet, die auf eine bessere als erwartete durchschnittliche Batteriegesundheit bei Elektrofahrzeugen in den meisten Ländern hindeuten, und hier ist noch eine weitere.

Genauer gesagt hat das in Großbritannien ansässige Generational eine Studie mit 8.000 auf britischen Straßen gefundenen Elektrofahrzeugen durchgeführt und festgestellt, dass die durchschnittliche Batteriegesundheit bei 95,15 % liegt.

"Batterieverschlechterung ist nicht das systemische Risiko, als das einst angenommen wurde. Praxisdaten zeigen, dass die meisten EV-Batterien die Garantiegrenzen deutlich überschreiten, selbst bei höheren Altern und Kilometern. In den meisten Fällen wird die Batterie wahrscheinlich die Lebensdauer des Fahrzeugs überschreiten", sagt Generational in ihren Ergebnissen.

Die Studie umfasst über 36 Marken, die von einem Jahr bis zu 12 Jahren alt sind und über 200.000 Kilometer auf der Uhr haben. Die Daten beziehen sich auf fünf Jahre alte Elektrofahrzeuge, aber der Median der 2-3 Jahre alten Autos lag bei 96,94 %, gefolgt von 95,17 % bei 3-4 Jahren alten Elektrofahrzeugen und schließlich 85,04 % bei Elektrofahrzeugen zwischen 8 und 12 Jahren.