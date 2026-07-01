Eine neue Studie legt nahe, dass Giraffen einfache mathematische Probleme lösen können

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Es scheint nun, dass Giraffen deutlich intelligenter sein könnten als bisher angenommen, wie Forscher aus Barcelona in einer neuen Studie entdeckt haben, die die Fähigkeit der Tiere zeigt, einfache Aufgaben und Probleme zu lösen.

Im Experiment wurden vier Giraffen im Zoo von Barcelona zunächst zwei verschiedene Mengen Karotten gezeigt, bevor die Behälter abgedeckt wurden. Dann wurden weitere Karotten in einen der versteckten Behälter gegeben, und die Giraffen mussten herausfinden, welche nun die meisten Nahrung enthielt, ohne das Endergebnis sehen zu können.

Die Tiere wählten öfter korrekt, als der Zufall erklären würde, was darauf hindeutet, dass sie den Unterschied in der Menge tatsächlich wahrnahmen. Allerdings konnten sie ähnliche Aufgaben, die "Subtraktion" erforderten, nicht lösen, was ebenfalls darauf hindeutet, dass ihre geistigen Fähigkeiten klare Grenzen haben.