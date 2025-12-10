Eine neue Studie behauptet, dass der biblische Stern von Bethlehem tatsächlich ein Komet war

HQ

Ein NASA-Planetenwissenschaftler hat einem der beständigsten Geheimnisse der Bibel eine neue wissenschaftliche Wendung gegeben: dem Stern von Bethlehem. Mark Matney, der im Journal of the British Astronomical Association schreibt, schlägt vor, dass der im Matthäusevangelium beschriebene Leitstern tatsächlich ein Komet gewesen sein könnte, der von chinesischen Astronomen im Jahr 5 v. Chr. aufgezeichnet wurde.

"Es passt ungewöhnlich gut zur biblischen Beschreibung"

Historiker datieren die Geburt Jesu oft um 6–5 v. Chr., was den Zeitpunkt des Kometen plausibel macht. Matney argumentiert, dass das Objekt Anfang Juni desselben Jahres sichtbar geworden sein könnte, hell genug leuchtete, um Aufmerksamkeit zu erregen, und sich möglicherweise so verhielt, wie antike Beobachter sie als Bewegung am Himmel interpretierten.

Laut Matneys Analyse hätte jemand, der von Jerusalem nach Bethlehem reiste, den Kometen scheinbar voraus gesehen. An einer Stelle, schreibt er, könnte sein Verlauf sogar den Eindruck erweckt haben, als würde er für kurze Zeit über dem Kopf "stehenbleiben", was ungewöhnlich gut mit der biblischen Beschreibung übereinstimmt.

"Es kann alle Aspekte von Matthews Perikop erklären."

Matney kommt zu dem Schluss, dass dieser Kandidatenkomet "alle Aspekte von Matthäus' Perikop erklären kann" und bietet damit eine naturalistische Erklärung, die weiterhin zu historischen Aufzeichnungen sowohl aus Ost als auch West passt.

Die Studie entsteht inmitten einer breiteren Welle von Versuchen, wissenschaftliche Methoden auf biblische Erzählungen anzuwenden. Anfang dieses Jahres erregte der britische Anthropologe Paul Warner internationale Aufmerksamkeit mit einer nicht zusammenhängenden (und stark umstrittenen) Behauptung, dass der Leib Jesu und die Bundeslade in einer verborgenen Kammer unter der Großen Pyramide Ägyptens lägen.