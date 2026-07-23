Eine neue Stellenanzeige bestätigt ein bevorstehendes Five Nights at Freddy's-Spiel

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Es scheint, als wäre dies die Woche für Nachrichten über immersive Horrorspiele. Während wir Ihnen gestern und heute von den großen Veränderungen erzählt haben, die Mob Entertainment an seinen Teams vornimmt, um seine verschiedenen Projekte anzugehen, ist nun Steel Wool Studios an der Reihe, einige Neuigkeiten zu teilen – die Entwickler hinter der Five Nights at Freddy's-Reihe.

Es stellte sich heraus, dass sie eine neue Stellenanzeige veröffentlicht hatten (die inzwischen schnell von ihrer Website und LinkedIn entfernt wurde), in der das Studio einen Senior Gameplay Engineer mit Wissen über Unreal Engine 5 für eine Schlüsselrolle im Projekt suchte und andere Entwickler in UE5 betreuen sollte. Obwohl die Werbung nicht mehr öffentlich zugänglich ist, hat der Fantime Horror-Account auf X einen Screenshot gemacht, den Sie unten sehen können.

Der letzte FNAF-Titel, der 2024 veröffentlicht wurde, war Five Nights at Freddy's: Into the Pit, daher fragen sich Fans bereit, wann dieser neue Teil der Serie mit verbesserter Grafik fertig sein wird. Was denkst du? Vielleicht ein erster Teaser im Jahr 2027?