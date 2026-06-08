Eine neue Meinungsumfrage zeigt, dass die Mehrheit der Briten wieder der EU beitreten möchte

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2017 reichte die britische Regierung ihren Antrag auf EU-Austritt ein, nachdem 2016 ein Referendum war, bei dem 51,9 % für den Austritt stimmten, während 48,1 % für den Austritt stimmten. Es waren vor allem England und Wales, die die Zahlen erhöhten, während Nordirland eindeutig für den EU-Austritt und in Schottland war. volle 62,0 % stimmten für den Verbleib.

Seitdem scheinen viele das Gefühl zu haben, dass die Dinge nicht wie versprochen gelaufen sind, und es gibt nun Debatten über einen möglichen Versuch, der EU wieder beizutreten. Laut Bloomberg zeigt eine neue Umfrage, dass sich die öffentliche Meinung verändert, wobei derzeit nur 33 % glauben, dass das Vereinigte Königreich außerhalb der EU bleiben sollte, und insbesondere Menschen unter 55 Jahren am meisten für den Wiedereintritt sind.

Der Beitritt zur EU ist natürlich nicht wie der Beitritt in einen Golfclub oder ein Netflix-Abo, und Entscheidungen wie diese müssen von klarer öffentlicher Unterstützung begleitet werden, die auch das Ergebnis der vorherigen Abstimmung berücksichtigt – also rechne nicht mit einer Wiedereintritt in absehbarer Zeit. Aber wenn die öffentliche Meinung stabil bleibt, ist es natürlich nicht unmöglich, dass das Thema irgendwann ernsthaft erforscht wird.