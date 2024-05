Eine neue Live-Action-Serie Dora the Explorer wurde gecastet

HQ

Dora the Explorer wurde erst vor relativ kurzer Zeit als Live-Action-Abenteurerin behandelt, als Isabela Merced für einen Film aus dem Jahr 2019 als ikonische junge Abenteurerin besetzt wurde. Aber es folgte nichts auf diese Live-Action-Adaption, obwohl dies Paramount und Nickelodeon nicht davon abgehalten hat, Dora noch einmal als Live-Action zu machen.

The Hollywood Reporter hat berichtet, dass Samantha Lorraine von You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah als nächste Live-Action-Dora angeheuert wurde, in der sie die Hauptrolle spielen und die Besetzung eines abendfüllenden Projekts für Paramount+ und Nickelodeon leiten wird.

Das Projekt hat den Arbeitstitel Dora and the Search for Sol Dorado, in dem Dora und ihr Cousin Diego in den Amazonas reisen, um den alten Schatz von Sol Dorado zu finden, bevor es ein Feind tut. Es ist derzeit nicht bekannt, wer Diego spielen soll, oder wie die Produktionsfirmen die Live-Action-Action Boots und Swiper und die verschiedenen anderen nicht-menschlichen Charaktere aus der Zeichentrickserie angehen werden.