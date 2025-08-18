Eine neue Kollektion von Plastiktüten kostet Sie £100+

HQ

Und hier fand ich 10 Pence für eine Plastiktüte ein bisschen ungeheuerlich. Das Modeunternehmen Telfar kombiniert den Chic einer Tragetasche mit dem neuesten Trend von New York City und seinen Bodega-Läden, um eine hochwertige Plastik-Tragetasche zu kreieren.

Diese Taschen gibt es mit allen möglichen Designs, von einem Smiley bis hin zu einem "Thank You for Shopping"-Label, aber obwohl sie aussehen mögen wie das billige Plastik, das Sie in Ihrem örtlichen Tante-Emma-Laden bekommen würden, sind sie sicherlich alles andere als billig.

Die Preise beginnen bei 148 US-Dollar für diese Taschen, und die Jumbo-Versionen kosten 195 US-Dollar, beide Preise liegen bei über 100 Pfund und dennoch zahlen die Leute so viel für diese Taschen. Die reguläre Smiley-Gesichtstasche ist bereits ausverkauft, und wir werden nicht überrascht sein, wenn noch mehr aus dem Online-Shop von Telfar fliegen.

Für das, was es wert ist, sieht das Plastik in diesen Tüten nicht so aus, als würde es reißen, sobald man etwas Schweres hineinlegt, aber am Ende des Tages ist es immer noch eine Plastiktüte, so schön sie auch als Tasche aussieht.

