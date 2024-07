Eine neue höchste Internetgeschwindigkeit wurde eingestellt

HQ

Als Gamer wünschen sich viele von uns eine bessere Internetgeschwindigkeit. Hohe Download-Geschwindigkeiten bedeuten, dass wir unsere Lieblingsspiele aktualisieren können, egal wie groß die Patches sind. Und mit zunehmender Spielgröße wird schnelles Internet für viele Spieler zu einem Muss.

Was wäre, wenn Sie riesige Spiele in nur wenigen Millisekunden herunterladen könnten? Das ist es, was Wissenschaftler in Japan mit einer neuen rekordverdächtigen Internetgeschwindigkeit von 420 Millionen Mbit/s oder 402 Tbit/s erreichen konnten.

Das ist etwa 25 % höher als der letzte Rekord und bedeutet, dass Sie Spiele wie Baldur's Gate III, das neueste Call of Duty und mehr in weniger als einer Sekunde herunterladen können. Nun, Sie wären es, wenn die Hardware Ihres PCs mit dieser Geschwindigkeit mithalten könnte oder wenn sie in irgendeiner Weise erschwinglich wäre.

