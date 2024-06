Eine neue Exodus Prolog-Filmsequenz zeigt, warum man auf einer fremden Welt den Helm nicht abnehmen sollte

HQ

Da wir wahrscheinlich noch weit davon entfernt sind, in Mass Effect in die Galaxie zurückzukehren, warten viele BioWare-Fans sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von Exodus, das von einigen Veteranen der Serie stammt. Das Spiel bietet uns ein Sci-Fi-RPG-Erlebnis, wann immer es in der Entwicklung ist, und wir erhalten einige konsistente Updates über seinen Fortschritt.

Der neueste Trailer zu Exodus gibt uns einen Einblick in eine Prolog-Filmsequenz, in der wir sehen, wie Menschen in einem stilvollen Schiff auf einer fremden Welt ankommen. Sie beginnen, Proben vom Planeten zu nehmen und bereiten sich darauf vor, ihn zu kolonisieren.

Als die Menschen beginnen, Siedlungen zu bauen und sich auf dem Planeten sicherer fühlen, nehmen sie ihre Helme ab. Großer Fehler. Am Ende des Trailers sehen wir, dass die Atmosphäre die ganze Zeit über feindselig gewesen sein könnte, als unsere Entdecker zu bluten beginnen und nach Luft ringen. Ein ziemlicher Cliffhanger, auf dem man aufhören kann.

Exodus befindet sich in der Entwicklung für PC, PS5 und Xbox Series X/S.