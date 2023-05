Eine neue Demo für Warhammer 40,000: Warpforge ist jetzt verfügbar

Während des Warhammer Skulls-Events gab Entwickler Everguild bekannt, dass der Kartenkämpfer Warhammer 40,000: Warpforge jetzt eine brandneue Demo erhalten hat, die bis zum 1. Juni spielbar ist.

Die Demo ermöglicht es den Spielern, die Kontrolle über eine von sechs Fraktionen zu übernehmen, einschließlich der Tyranid Leviathan Hive Fleet, die ebenfalls gerade während des Showcase angekündigt wurde. In einer Pressemitteilung heißt es, dass die Tyraniden "von einem unersättlichen Hunger getrieben werden und bereit sind, alles zu verschlingen, was sich ihnen in den Weg stellt. Diese Horden gefräßiger Außerirdischer versuchen, alle lebende Materie zu absorbieren, was es den Spielern ermöglicht, neue Kreaturen zu spawnen und ihre Beute auszuschwärmen, die Tyraniden werden ihre Gegner mit Sicherheit auf Trab halten."

Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass jeder, der an der Warpforge-Demo teilnimmt, vorrangigen Zugang zur geschlossenen Alpha erhält, die am 8. Juni beginnt. Spieler, die daran teilnehmen, erhalten einen Erinnerungskartenrücken, den sie verwenden können, wenn Warpforge in der Zukunft debütiert, obwohl man sich darüber im Klaren sein sollte, dass der Fortschritt, der in dieser Alpha erzielt wurde, nicht in das Spiel übernommen wird, wenn es erscheint.

Bis jetzt wissen wir nur, dass Warpforge irgendwann im Jahr 2023 auf dem PC debütieren soll.