Eine neue Demo für Virtue and a Sledgehammer ist jetzt zum Spielen verfügbar.

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Mitten in einer Vielzahl verschiedener Ankündigungen auf der PC Gaming Show war der Publisher Devolver Digital vor Ort, um eine Menge Informationen und Updates zu seinen kommenden Titeln zu teilen, darunter die Entwickler Deconstucteam und Selkie Harbours Virtue and a Sledgehammer.

In diesem Fall dieses kommenden narrativen Adventures war die Nachricht recht unkompliziert, da es darum ging, eine neue Demo hervorzuheben, die jetzt auf dem PC erlebt werden kann und einen neuen Eindruck von der breiteren Action gibt.

Worum es bei diesem Projekt geht, erklärt die Zusammenfassung: "Wenn Sie in Ihre Heimatstadt im ländlichen Spanien zurückkehren, finden Sie alle, die Sie je kannten, digitalisiert und in maschineller Form repliziert. Das könnte manche Menschen zur Therapie treiben, aber du hast die mutige Option gewählt: einen Vorschlaghammer. Du wirst deinen Hammer wie ein Abrechnungsinstrument schwingen, schwingend durch die Masse mechanischer menschlicher Nachbildungen und die Gebäude, die sie ihr Zuhause nennen. Aber wird das deine Seele retten oder den Schmerz heller brennen lassen?"

Den neuen Virtue and a Sledgehammer Trailer könnt ihr unten sehen, wobei das Spiel später in diesem Jahr auf dem PC über Steam erscheinen soll.