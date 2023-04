Eine neue Baywatch-Serie ist in Produktion

HQ

Erinnern Sie sich an Baywatch? Die Show, die dazu beitrug, sowohl Pamela Anderson als auch David Hasselhoff für 243 Episoden und zwei Spielfilme zwischen 1989 und 2001 auf die internationale Landkarte zu bringen. Erinnerst du dich daran? Wir auch, und wir sind nicht allein. Denn laut Deadline sieht es so aus, als ob ein Remake der ikonischen Rettungsschwimmerserie bei der Produktionsfirma Fremantle im Bau ist. Bisher wurden dem Projekt keine Namen beigefügt, was darauf hindeutet, dass es sich noch in einem sehr frühen Stadium befindet, aber das Studio versichert uns, dass alles wie geplant verläuft.

Das bedeutet, dass wir eine neue Interpretation einer der meistgesehenen Serien der Welt haben, auf die wir uns in nicht allzu ferner Zukunft freuen können. Wir von der Redaktion hoffen, dass es gelingt, das gleiche Gefühl einzufangen wie das Original in den 90ern, auch wenn sich die Zeiten geändert haben und eine ganze Menge davon in diesen sensibleren Zeiten wahrscheinlich nicht ausgestrahlt werden könnte.