Eine neue Ära bei Staubsaugerrobotern: Beine, Arme und mehr

In einem großen Sprung nach vorne für die robotergestützte Reinigung hat Dreame auf der CES 2025 einen neuen Staubsauger vorgestellt, der sowohl Arme als auch Beine kombiniert und damit einen Durchbruch in der Heimtechnologie darstellt. Dieser innovative Staubsauger ist nicht nur für das Erklimmen von Hindernissen konzipiert, sondern auch für das Aufnehmen größerer Gegenstände, von streunendem Spielzeug bis hin zu einem Herrenschuh in Größe 42 mit einem Gewicht von bis zu 500 Gramm.

Dieses Modell, das voraussichtlich bald auf den Markt kommen wird, bringt eine deutliche Verbesserung gegenüber früheren Modellen wie dem X50 Ultra von Dreame. Es ist das erste seiner Art, das sowohl die Mobilität hat, um Ihr Zuhause zu durchqueren, als auch die Kraft, größere Unordnungen zu bewältigen. Es ist klar, dass diese Technologie die Grenzen dessen verschiebt, was wir in der Hausreinigung für möglich gehalten haben.

Sind Sie bereit für einen Staubsauger, der Dinge ganz von selbst bewegen und greifen kann? Würden Sie ihm Ihre Unordnung anvertrauen?