Eine neue Affenart wurde entdeckt, die sich zwischen den Baumwipfeln der Wälder der DR Kongo versteckt

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Eine neue Affenart mit auffällig leuchtend rosa-orangen Lippen und dunkelschwarzem Fell wurde zwischen den Baumwipfeln der Demokratischen Republik Kongo gefunden. Er wurde fotografiert und in den Wäldern des Lomami-Nationalparks gesichtet und gilt als neu für die Wissenschaft.

Die ersten Sichtungen des Affen lassen sich bis ins Jahr 2008 zurückverfolgen, doch damals konnten Wissenschaftler nur ein verschwommenes Foto machen. Dass eine Art für die Wissenschaft neu ist, bedeutet, dass sie laut BBC offiziell dokumentiert und als genetisch eigenständig identifiziert wurde. Er war den Einheimischen im Wald bereits bekannt und erhielt den Spitznamen Likweli.

Junior Amboko, ein Doktorand an der Florida Atlantic University, spielte eine Schlüsselrolle bei der Suche nach dem Affen – der den lateinischen Namen Colobus congoensis erhielt – und unterstützte ein internationales Wissenschaftlerteam bei der Suche und Untersuchung ihm.

Er gehört zur größeren Gruppe der Colobus-Affen, die für ihren fehlenden Daumen bekannt sind. Der Colobus congosis ist ein pflanzenfressender Affe, der als schüchtern bekannt ist und oft in den Baumwipfeln gesichtet wird. Sie fressen Früchte und gelten als "kritischer Bestandteil des Ökosystems". Wir glauben, dass sie viel mit der Verarbeitung von Samen und Keimung im Wald zu tun haben", so Professorin Kate Detwiler von der Florida Atlantic University.