Eine Mr. Terrific-Serie ist bei DC in Arbeit

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Die Zukunft des DCU sieht im Moment etwas holprig aus, nachdem der zweite große Release ein Kassenschlager und ein Kritikerflop war, aber James Gunn und Peter Safran bremsen ihr Superheldenuniversum nicht. Wir haben noch viele weitere Filme und Live-Action-TV-Serien angekündigt, und eine weitere wird in Form einer Mr. Terrific-Serie hinzugefügt.

Mr. Terrific, der klügste Mann im DCU und ein Durchbruchsstar von Gunn Superman, schien von Anfang an die Top-Wahl für ein Spin-off zu sein. Edi Gathegi, der Mr. Terrific spielt, zeigte eine große Zuneigung zu der Figur und wird in seiner Spin-off-Serie zurückkehren, die von Allan Heinberg geschrieben wurde, dem Showrunner hinter The Sandman und Autor von Wonder Woman.

Der Hollywood Reporter erinnert uns außerdem daran, dass mindestens ein weiteres Superman Spin-off in Arbeit ist, da Jimmy Olsen diesen Herbst eine Mockumentary-Serie drehen wird. Die Bombardierung von Supergirl mag ein Rückschlag für das DCU sein, aber Gunn und Safran hoffen, sie in mehr Inhalten vergraben zu können, denn wir haben dieses Jahr noch Lanterns und Clayface sowie die Superman Fortsetzung Man of Tomorrow, die 2027 erscheint.