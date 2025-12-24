Eine mögliche Fusion von ATP und WTA wird so bald nicht stattfinden, und einige Insider sind skeptisch

HQ

Eine mögliche Fusion zwischen ATP und WTA, den Tennisturnieren für Männer und Frauen, könnte 2026 stattfinden, aber unter Insidern wächst die Skepsis, dass eine Einigung zwischen den beiden Verbänden erzielt werden kann, da die Einnahmen sehr unterschiedlich sind.

Laut den Ergebnissen von 2024 meldete ATP doppelt so viele Einnahmen wie WTA, 293 Millionen Dollar und einen Überschuss von 52 Millionen Dollar aus der Herrentour im Vergleich zu 142,6 Millionen Dollar und einem Rückstand von 4,9 Millionen Dollar aus der Frauentour. Das würde es schwierig machen zu wissen, wie man die Einnahmen zwischen den beiden Seiten des potenziell einzigartigen Tennisverbands aufteilen soll, mit dem zusätzlichen Faktor, dass die beliebtesten Veranstaltungen meist gemischt sind.

Laut Front Office Sports erklärten WTA und ATP in einer gemeinsamen Erklärung, dass sie "zugestimmt haben, unsere Gespräche im neuen Jahr über ein mögliches gemeinsames kommerzielles Unternehmen fortzusetzen". Doch von diesem Medium befragte Quellen gehen davon aus, dass der Deal möglicherweise nicht zustande kommt, nicht nur aufgrund finanzieller Unterschiede, sondern auch struktureller Unterschiede zwischen den beiden Verbänden.

Eine Fusion zwischen ATP und WTA würde Sponsoring- und kommerzielle Deals kombinieren, einschließlich des Verkaufs von Übertragungsrechten, was theoretisch dazu beitragen würde, mehr Sponsoren, bessere Deals zu gewinnen und eine Branche in ständiger Spannung zwischen Spielern und Gesetzesüberstreifern wachsen zu lassen.