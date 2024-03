Eine mobile Version von Balatro befindet sich in der Entwicklung

HQ

Wenn Sie die Gelegenheit hatten, ein Exemplar von Balatro zu ergattern und sich in diesem Poker-Roguelike gegen das Haus zu versuchen, haben Sie wahrscheinlich schon darüber nachgedacht, wie gut das Spiel auch als mobiler Titel sein könnte.

Der Entwickler LocalThunk weiß das und hat bestätigt, dass eine iOS- und Android -Version von Balatro in der Pipeline ist. Diese Information wurde während eines Reddit-AMAs bestätigt, in dem sie ausdrücklich erklärten:

"Wir arbeiten derzeit an der mobilen Version. Wenn wir eine neue Ankündigung dazu haben, werden wir sie auf unserem Discord und Twitter posten."

Während der AMA enthüllte LocalThunk auch, dass eine Seite mit dem Laufverlauf / einer Zusammenfassung in Arbeit ist, auf der Sie Ihre letzten Ausflüge analysieren können, und der Entwickler kommentierte das jüngste Bewertungsdebakel, bei dem Balatro aus den Schaufenstern verdrängt wurde, bevor seine Bewertung von 3+ auf 18+ geändert wurde.

LocalThunk kommentierte: "Ich glaube immer noch, dass die Bewertung ungerechtfertigt ist, aber es gibt eine Grauzone für die Interpretation von PEGI und an diesem Punkt ist es, was es ist. Ich denke, die eine Sache, von der ich am meisten enttäuscht bin, ist die Tatsache, dass andere Spiele mit tatsächlicher Spielmechanik aufgrund ihres Aussehens/Themas nicht auf die gleiche Weise bewertet werden."

Sie können unsere Rezension von Balatro hier lesen und hier sogar unseren hilfreichen Leitfaden für den Einstieg finden.