Eine Mischung aus Max Payne und Hotline Miami wird FPS in coolem Gameplay-Material

2019 war ein ziemlich gutes Jahr für Spiele. Wir haben einen deutlichen Hinweis darauf bekommen, als sowohl Kingdom Hearts III als auch Resident Evil 2 im Januar veröffentlicht wurden, also ist es leider ziemlich verständlich, wenn man noch nie von The Hong Kong Massacre gehört hat. Schade, denn ich genieße das Spiel, obwohl es sich sehr wiederholt. Es ist ein visueller Leckerbissen, der den Traum erfüllt, die Lobby-Sequenz von The Matrix durchzuspielen, und es scheint, als wären die schwedischen Entwickler bereit, dies in ihrem nächsten Spiel auf ein neues Level zu heben.

Vreski hat mehr in Entwicklung befindliches Gameplay des unbetitelten Ego-Shooters geteilt, an dem sie in den letzten Jahren gearbeitet haben, und es ist klar, dass das Studio auf den besten Teilen von The Hong Kong Massacre aufbaut und gleichzeitig die Perspektive wechselt. Wir reden hier von zerstörbaren Umgebungen, beidhändigen Waffen und dem Springen in Zeitlupe, während man auf Bösewichte schießt.

Die schlechte Nachricht ist, dass das Duo immer noch nicht bereit ist, uns die vagsten Veröffentlichungsfenster für das Spiel zu nennen, also scheint es, als würden sie der Tradition folgen und nichts sagen, bis die Veröffentlichung sehr nahe ist.