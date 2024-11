Eine Minecraft Welt könnte in einen Freizeitpark in Ihrer Nähe kommen

HQ

Während Disney der weltweit führende Anbieter von Themenparks ist, ist das zweitgrößte Freizeitpark-Konglomerat der Welt Merlin Entertainments, das verschiedene Parks und Attraktionen auf der ganzen Welt betreibt und besitzt, darunter Alton Towers, Legoland, Sea Life, Madame Tussauds und die London Eye in Großbritannien. Der Grund, warum wir Ihnen das sagen, ist, dass Merlin kürzlich die Rechte zur Erstellung von Themenwelten auf der Grundlage von Minecraft gewonnen hat, was bedeutet, dass ein Minecraft Land in einen Themenpark in Ihrer Nähe kommen könnte.

Uns wurde gesagt, dass Merlin und Mojang sich für zwei Attraktionen zusammentun werden, beginnend ab 2026 in Großbritannien und 2027 in den USA. Diese werden entweder in Form von Standorten in bestehenden Parks oder in Form von Attraktionen in der Innenstadt kommen. Es ist unklar, welche Parks/Städte zuerst ins Visier genommen werden (obwohl wir im Laufe des Tages mehr wissen werden), aber dies ist nicht das erste Mal, dass Merlin sich mit einem Videospielhersteller zusammengetan hat, da es zuvor einen Deal mit Sega hatte, der zur Schaffung der Sonic Spinball -Fahrt bei Alton Towers führte.

Kayleen Walters, Vice President of Franchise Development for Gaming bei Microsoft, erklärte: "Unsere große und vielfältige Community ist immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, Minecraft zu erkunden und mit ihnen in Kontakt zu treten, und wir freuen uns darauf, Touchpoints rund um den Globus zu schaffen, die sie überraschen und begeistern werden. Diese neuen Minecraft -Erlebnisse aus dem wirklichen Leben werden nicht nur unsere Community vergrößern, sondern den Fans auch viel mehr Möglichkeiten bieten, auf eine Weise in die Welt von Minecraft einzutauchen, die sie sich nie vorgestellt haben."

Es wurde gesagt, dass dieser Deal allein für die ersten beiden Attraktionen Merlin 85 Millionen Pfund kosten wird, was zeigt, dass dies der größte Deal des Unternehmens seit der Zusammenarbeit mit Lego vor Jahren sein könnte.

