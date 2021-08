Eine Million Menschen schlagen sich in Chivalry 2 gegenseitig die Köpfe ein

HQ

Chivalry 2 scheint einige Fans gefunden zu haben. Der offizielle Twitter-Account des Spiels verriet uns die Woche, dass sich der Titel seit dem Start mehr als eine Million Mal verkauft habe. All diese Nutzer haben zusammen über acht Millionen Stunden gespielt, was laut unserem Taschenrechner im Durchschnitt ca. acht Stunden pro Spieler ergibt. Torn Banner Studios verrät uns, dass das Langschwert "Messer" die beliebteste Waffe ist und dass man am häufigsten auf die Unterklasse des Offiziers trifft.

Erst vor ein paar Tagen wurde Chivalry 2 mit einem Arena-Modus und neuen Karten aktualisiert. Zum einen müsst ihr die Festungsstadt Galencourt einnehmen, Versorgungsrouten stoppen und Schätze plündern, und zum anderen könnt ihr euch die Köpfe nun in einer von drei kreisrunden Arenen einschlagen. Der Arena-Spielmodus verfrachtet zwei Teams mit je drei Spielern in speziell angepasste Versionen bestehender Karten und lässt sie um den Sing ringen.

Zahlreiche weitere Anpassungsoptionen runden das Update neben einer Spezialkamera ab, die Fans von Chivalry: Medieval Warfare kennen werden. Die Entwickler haben aufgrund einer gewissen Nachfrage entschieden, die Pfeilkamera-Funktion aus dem Vorgänger zurückzubringen. Damit könnt ihr eure Abschüsse aus der Ferne nun noch intensiver genießen.