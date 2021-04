Hazelight Studios' neues Koop-Spiel It Takes Two ist laut den Entwicklern schon jetzt ein Million-Seller. Diese Botschaft hat das Team heute Nachmittag auf Twitter...

Obwohl Josef Fares von Studio Hazelight ein Indie-Entwickler ist, ist er in unserer Branche berühmt geworden, weil er kein Blatt vor dem Mund nimmt. Das hat in der...

Demo zu It Takes Two geplant, Einführungskapitel wird spielbar sein

am 9. März 2021 um 11:52 NEWS. Von Jonas Mäki

Das schwedische Studio Hazelight veröffentlicht in wenigen Wochen It Takes Two und das wird in unserer Redaktion sehnlichst erwartet. Es ist eines dieser Spiele, das man...