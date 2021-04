"Eine Menge" an Titanfall-Inhalten in der nächsten Staffel von Apex Legends

You're watching Werben

Kürzlich haben mehrere Entwickler von Respawn Entertainment, darunter Chad Grenier - Game Director von Apex Legends - an einer Gesprächsrunde zur nächsten Apex-Staffel teilgenommen, die von BrownGirlGamerCode moderiert wurde.

Grenier verriet bei dieser Gelegenheit, dass "Staffel 9 von Apex Legends auf die ein oder andere Art eine Menge an Titanfall-Inhalten mitbringen wird" und ergänzte: "Ich habe schon vorher einigen Leuten verraten, dass sie Season 9 im Auge behalten sollten, wenn sie Titanfall-Fans sind."

Was das im Detail bedeutet, lässt sich aktuell leider noch nicht beurteilen. Ashley Reed - Senior Writer bei Apex Legends - fügte in jedem Fall hinzu, dass "in Titanfall ein Krieg stattfindet. Apex zeigt, was danach passiert. Wie fühlt es sich an nach dem Krieg hier zu leben? Wir versuchen Titanfall in diese Situation zu integrieren, denn es gehört zum selben Universum."

