Eine Liste offener Stellen bei Mob Entertainment zeigt, dass das Studio mehrere Projekte in Planung hat, darunter ein neues Mehrspielerspiel, und dass sie den Einsatz von KI erforschen werden

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Während wir gestern berichteten, dass das Profil eines der Creative Directors von Mob Entertainment auf die Entwicklung von Poppy Playtime: Chapter Six hindeutete, entwickeln sich die Nachrichten seit gestern Abend rasant. Es stellt sich heraus, dass mehrere Stellenangebote für das Studio erschienen sind, die verschiedene Projekte abdecken. Und obwohl Kapitel 6 nicht explizit erwähnt wird, wird es angedeutet – aber es steckt noch viel mehr dahinter.

Zu den Rollen gehören unter anderem Senior AI Game Designer, Game Director, Senior Writer, Lead Level Designer und Lead Game Designer, wobei er den neuen Titel Poppy Playtime, den noch nicht angekündigten, aber bereits in Entwicklung befindlichen Mehrspieler-Titel sowie eine neue IP abdeckt, von der wir vorher noch nicht gehört hatten.

Es ist unklar, wann wir die Ergebnisse der Arbeiten sehen werden, für die sie rekrutiert werden, aber die mittel- und langfristigen Pläne von Mob Entertainment sind ehrgeizig, und in der Zwischenzeit können wir auch mit der Produktion des Poppy Playtime -Films rechnen, der zwar bestätigt ist, aber weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis bleibt.