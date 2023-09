Eine Liebeskomödie war letzte Woche das meistgesehene Projekt von Netflix

Es ist nicht zu leugnen, dass One Piece für Netflix riesig war, tatsächlich war es für den Streamer so groß, dass Netflix nur eine kurze Weile gewartet hat, bevor es grünes Licht gab und eine zweite Staffel bestellte. Aber obwohl die Show groß war, war sie nicht groß genug, um eine neue Rom-Com abzuwehren, die letzte Woche ihr Debüt gab.

Die unter dem Namen Love at First Sight bekannte Liebeskomödie mit Haley Lu Richardson aus The White Lotus in der Hauptrolle hat sich an die Spitze der globalen Top-10-Charts von Netflix katapultiert und ist damit das größte Projekt des Streamers der letzten Woche.

Der Film schaffte es, seit seinem Debüt 14,1 Millionen Aufrufe zu erzielen, was ihn zum derzeit größten Film des Streamers macht und ihn vor One Piece platziert, der letzte Woche nur weitere 10 Millionen Aufrufe erzielen konnte (zugegeben, dies ist die dritte Woche von One Piece seit der Veröffentlichung).

Hast du Love at First Sight schon gesehen und wenn ja, was hältst du davon?