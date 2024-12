Eine Lego PlayStation 2 könnte auf dem Weg sein

HQ

Von einem Porsche bis zu einem Polaroid kann man heutzutage so ziemlich alles mit Lego herstellen. Wir haben auch Lego-ähnliche Kreationen gesehen, die Spielkonsolen von einst nachbilden, wie die Mega Xbox 360. Jetzt könnten wir sehen, wie Lego es mit der meistverkauften Konsole aller Zeiten, der PlayStation 2, aufnimmt.

Laut TheBrickFan ist das PlayStation 2-Set nicht offiziell von Lego, sondern stammt vom Fan RippleDrive. Das vorgeschlagene Set besteht aus 2.111 Teilen und ist ein Maßstab von 1:1 der PlayStation 2. Es wird mit einem Controller geliefert und ermöglicht es Ihnen, ihn zu öffnen, um auch das Innere zu sehen.

Die Kreation hat 10.000 Unterstützer erreicht, was bedeutet, dass sie von Lego geprüft wird, um zu sehen, ob sie in ein Set umgewandelt werden kann. Bei so vielen Teilen und der Tatsache, dass man damit nicht spielen kann, gehen wir davon aus, dass dies ein 18+ Set für ernsthafte Baumeister und Sammler sein wird.

