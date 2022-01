Eine legitime, frühe Version von Horizon Forbidden West ist im Internet aufgetaucht

HQ

Einige Leute haben anscheinend eine unfertige Version von Horizon Forbidden West in die Hände bekommen. VGC zufolge sei dieser Build abgesehen von einigen fehlenden Texturen und Modellen vollständig und somit auch echt. Die Verbreitung der draus entnommenen Inhalte scheint inzwischen weitestgehend eingedämmt worden zu sein, allerdings gibt es dafür keine absolute Garantie. Ihr solltet euch ab sofort also noch vorsichtiger durch die Internetforen des Spiels bewegen. Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar auf PS4 und PS5.