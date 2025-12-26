Eine Legende hat sich ausgeloggt, und es ist Zeit, sich von Epic Gamer Grandma zu verabschieden

HQ

Wenn du auf Gaming stehst und Instagram, TikTok und/oder YouTube nutzt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du Epic Gamer Grandma in deinem Feed in den sieben Jahren gesehen hast, in denen sie aktiv ist. Eine ältere schottische Dame mit unerwartet scharfen Spielfähigkeiten, einer warmen Persönlichkeit und einer wirklich charmanten Art, wurde sie schnell zu einer Art Kultfigur mit 2,4 Millionen Followern auf TikTok.

Aber... leider müssen alle guten Dinge ein Ende haben, und während der Weihnachtsferien verkündete ihre Familie auf Instagram, dass sie leider nach einer Krankheitsphase im Zusammenhang mit COPD und einem Schlaganfall verstorben sei. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um Epic Gamer Grandma für die ganze Unterhaltung zu danken und natürlich dafür, dass sie gezeigt hat, dass Gaming für jeden geeignet ist, unabhängig vom Alter.