Eine Kurzgeschichte von Stephen King bekommt eine neue Verfilmung

Stephen Kings kultige Kurzgeschichte Autopsy Room Four wird unter dem Regie des britischen Regisseurs Ranjeet S. Marwa eine neue Verfilmung erhalten. Die Geschichte, die ursprünglich 1997 veröffentlicht wurde, handelt von Howard Cottrell, einem Mann, der nach einem Unfall in einem Leichenschauhaus aufwacht, fälschlicherweise für tot gehalten wird und vor einer bevorstehenden Autopsie steht. Die Handlung konzentriert sich auf Cottrells Kampf, die Ärzte davon zu überzeugen, dass er noch am Leben ist, bevor es zu spät ist.

Nightmares & Dreamscapes: From the Stories of Stephen King (Autopsieraum Vier) (2006)

King hat seine volle Zustimmung zu Marwas Projekt gegeben, das einen weiteren Schritt in der anhaltenden Welle von Adaptionen seiner Werke darstellt. Marwa, der für seine Erfahrung mit Low-Budget-Thrillern und Horrorfilmen bekannt ist, ist sowohl als Autor als auch als Regisseur des Films tätig. Seine früheren Werke, wie Citizen Erased und Spring Lakes, zeigen seine Fähigkeit, Spannung und Horror mit einem einzigartigen Stil zu bewältigen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Autopsy Room Four adaptiert wird. Die Geschichte wurde 2003 verfilmt und später Teil der Anthologieserie Nightmares & Dreamscapes: From the Stories of Stephen King (2006). Dieses neue Projekt wird die schaurige Geschichte jedoch mit einer abendfüllenden Behandlung einem größeren Publikum zugänglich machen.

Fans von Kings Werk können sich auf diese Adaption freuen, die verspricht, die Spannung und den schwarzen Humor der ursprünglichen Geschichte intakt zu halten. Mit Marwas Regie und Kings Zustimmung könnte "Autopsy Room Four" eine faszinierende Ergänzung zu seinem filmischen Vermächtnis sein.