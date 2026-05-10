Eine kurze Geschichte von Wings – Das beste und auch das letzte große Spiel von Cinemaware

HQ

Viele erinnern sich wahrscheinlich am besten an Cinemaware für Defender of the Crown, das die erste große Veröffentlichung des Verlags für den Amiga war, aber sie standen auch hinter Klassikern wie The King of Chicago, It Came from the Desert, Rocket Ranger und natürlich Wings. Obwohl Wings nicht Cinemawares letztes Spiel war, gilt es dennoch von vielen als Schwanengesang des Unternehmens und war wahrscheinlich auch das letzte Spiel, das die wahre Cinemaware-DNA trug.

Cinemaware wurde 1985 von den Ehepaaren Robert Jacob und Phyllis Jacob gegründet. Jacob hatte sich für die aufstrebende Spieleindustrie interessiert, wo er die Rolle einer Art Agenten/Mittelsmann zwischen den jungen Spieleentwicklern, die überall verschiedene Spiele programmierten, und den großen, bargeldreichen Spielepublishern übernahm, die daran interessiert waren, die Kreationen dieser jungen Talente in die Hände zu bekommen. Irgendwann lernte Robert Jacob den neuen Commodore Amiga kennen, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht worden war. Er war sofort von den vielen Möglichkeiten der Maschine fasziniert und traf eine Entscheidung, die sein Leben verändern sollte; Er wollte nicht mehr Agent für andere Spieleentwickler sein, sondern selbst Teil der Action sein.

So gründete er zusammen mit seiner Frau Cinemaware, und wie der Name deutlich andeutet (indem er die Wörter "Cinema" und "Software" kombiniert), hatte Robert Jacob die Vision, dass die Spiele "sich wie ein Film anfühlen, sich aber wie ein Spiel spielen" sollten, ein sehr ehrgeiziges Ziel Mitte der 1980er Jahre, angesichts der damals verfügbaren Hardware. Robert Jacob arbeitete mit John Cutter zusammen, einem Designer und Programmierer von Gamestar, der zuvor hauptsächlich an Sportspielen gearbeitet hatte. Cutter war der erste feste Mitarbeiter von Cinemaware (es gab mehrere Freiberufler, die zeitweise arbeiteten) und arbeitete als Associate Producer bei Defender of the Crown, wurde aber später der Mann hinter dem Design mehrerer der größten Titel von Cinemaware.

Werbung:

Sowohl Jacob als auch Cutter ließen sich stark von klassischen Hollywood-Filmen inspirieren, was deutlich wird, wenn man sich einige ihrer größten Veröffentlichungen ansieht. Cinemawares wahrscheinlich bekanntestes Spiel, Defender of the Crown, wurde vom Film Ivanhoe inspiriert; The King of Chicago von verschiedenen Gangsterfilmen wie Scarface und The Untouchables; It Came from the Desert von Monsterfilmen der 1930er Jahre; und Rocket Ranger wurde von den Science-Fiction-B-Movies der 1950er Jahre inspiriert. Jacob und Cutter hatten lange darüber gesprochen, eine "Pilotengeschichte" zu machen, und so fiel die Entscheidung bei Wings, als sie sich für ihr nächstes großes Projekt entscheiden mussten. Wings wurde nach dem gleichnamigen Stummfilm von 1927 benannt, der genau eine romantische "Pilotengeschichte" war und übrigens der erste Film, der einen Oscar für den besten Film gewann; dies geschah 1929 und ist tatsächlich der einzige Stummfilm, der jemals einen Oscar-Preis als bester Film gewonnen hat.

Es gab viele Flugsimulatoren und andere Flugspiele für den Amiga, darunter 1942, Banshee und nicht zuletzt Knights of the Sky. Jacob war jedoch der Meinung, dass keiner von ihnen die "Romantik" und die Geschichten um die Piloten des Ersten Weltkriegs einfing, darunter der Deutsche Manfred von Richthofen (auch bekannt als "Der Rote Baron") und der Franzose René Fonck, der mit 75 bestätigten Abschüssen der erfolgreichste alliierte Pilot war. Jacob hatte das Gefühl, dass diese Geschichten im Zweiten Weltkrieg völlig fehlten, als der Fokus mehr auf Waffen und Maschinen lag als auf dem Heldenmut junger Männer, die, wenn sie in diese einfachen Flugzeuge stiegen, nicht die Chancen hatten, lebend nach Hause zurückzukehren.

Werbung:

Die Entwicklung von Wings begann 1989 und John Cutter übernahm die Rolle des Produzenten und Designers, wie so oft bei Cinemaware, wo sein Engagement für narrative Tiefe und filmische Präsentation das Studio mitgeprägt hatte. Im Vergleich zu anderen Spielen der späten 1980er Jahre war der visuelle Aspekt der Spiele von Cinemaware immer in einer eigenen Liga, verglichen mit der Grafik anderer Spiele, die meist aus kleinen quadratischen Pixelfiguren oder kleinen kantigen Sprites bestanden. Ein Zeichen für Cinemawares Engagement für hohe visuelle Qualität zeigt sich darin, dass sie für ihren ersten wirklich großen Titel Defender of the Crown den legendären Jim Sachs als Art Director engagierten, was zu einem der schönsten und atmosphärischsten Spiele führte, die je für den Amiga veröffentlicht wurden.

Das Problem bei Cinemawares Spielen war oft, dass sie nicht die besten Spiele waren, die man sich vorstellen konnte, und es gab hier und da Kritik daran, was Robert Jacob und John Cutter nicht unbemerkt blieb. Also entschieden sie, dass Wings das beste Spiel sein sollte, das Cinemaware je produziert hatte, und es wurden nirgendwo Kompromisse gemacht. Nicht einmal mit der Erzählung, denn tatsächlich war Wings wahrscheinlich das Spiel, das die vollständigste Cinemaware-Geschichte erzählte.

Wenn man einen Rückschritt macht, ist Wings im Kern überhaupt keine Flugsimulation. Ja, im Spiel wird viel geflogen, aber es ist eigentlich eher ein Abenteuerspiel, das die Geschichte der Erfahrungen eines jungen Piloten während des Ersten Weltkriegs erzählt. Die ganze Geschichte wird durch das Tagebuch des Piloten erzählt, das einen Einblick in seine Gedanken, seine Schuld und seine Angst gibt, während Freunde sterben, Piloten verschwinden und der Druck auf den jungen Piloten steigt. Die Geschichten im Tagebuch wurden von den Berichten realer Piloten aus dem Ersten Weltkrieg inspiriert, was das Spiel viel persönlicher und emotionaler machte als das, was damals in anderen Spielen erlebt wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatten viele andere Entwickler ein festes Verständnis für die Amiga-Hardware und begannen, sie ernsthaft zu erforschen, wobei sie bis an ihre Grenzen getrieben wurde; Das bedeutete, dass sich einige Spiele eher wie spielbare Tech-Demos anfühlten, da plötzlich ein starker Fokus auf der Technik und neuen technischen Details lag, statt auf Geschichte und Erzählung.

So gingen John Cutter und seine Designer während der fesselnden Geschichte die Kritik durch das Gameplay an. Wings bietet drei verschiedene Spielstile; Standard-"Strafing-Runs", bei denen man in isometrischer Ansicht in niedriger Höhe fliegt und Ziele am Boden mit dem Maschinengewehr angreift (ähnlich wie das äußerst beliebte Blue Max vom Commodore 64); Es gibt Top-Down-Bombenmissionen, die etwas taktischer sind als der Abschnitt "Strafing"; und schließlich gibt es Luftkämpfe in voller 3D hoch über den grünen Feldern und Wäldern.

Das Spiel reagierte darauf, wie man in den verschiedenen Missionen abschnitt, unter anderem wurde der Ton des Tagebuchs düsterer, wenn man schlecht abschnitt. Das Spiel enthielt mehr als 200 Missionen, aber man riskierte, einige davon zu verpassen. Wings war so gestaltet, dass das Tagebuch einen festen Zeitraum umfasste, und wenn man verwundet wurde oder außer Dienst gestellt wurde, konnte man während der Abwesenheit von der Front mehrere Einsätze verpassen.

Wings war ein großes Projekt, und Robert Jacob und sein Team hatten aus den Problemen gelernt, denen sie bei der Entwicklung von Defender of the Crown begegneten. Das Spiel wurde in nur 10 bis 12 Monaten entwickelt, und es waren mehr als 12 Personen im Team, deutlich mehr als die wenigen, die damals normalerweise an der Spieleproduktion beteiligt waren. Wings wurde im Oktober 1990 für den Amiga 500 und Amiga 1000 veröffentlicht; es war das vollständigste Spiel von Cinemaware und erwies sich sowohl als kritischer als auch kommerzieller Erfolg für das Unternehmen.

Es gilt von vielen als Cinemawares bestes Spiel (obwohl Defender of the Crown wohl von vielen am meisten in Erinnerung bleibt) und eines der besten narrativen Spiele auf dem Amiga aller Zeiten. Es war auch kein günstiges Spiel in der Produktion, da es keine offiziellen Zahlen über die Entwicklungskosten gibt, aber basierend auf früheren Interviews und verschiedenen Schätzungen wird angenommen, dass die Entwicklung von Wings zwischen 300.000 und 500.000 Dollar gekostet haben könnte, was etwa drei- bis viermal so viel ist wie ein typisches Amiga-Spiel zu dieser Zeit.

Wings war zu seiner Veröffentlichung eines der anspruchsvolleren Spiele, da es tatsächlich 1 MB RAM benötigte, was doppelt so viel war wie ein Standard-Amiga 500 und viermal so viel wie ein Standard-Amiga 1000. Das bedeutete, dass Wings bei der Veröffentlichung nur auf Amiga-Rechnern mit RAM-Erweiterungen von mindestens 1 MB funktionierte, und zu dieser Zeit hatten nur wenige diese Erweiterungen. Kurz darauf wurde eine 512-KB-Version veröffentlicht; Die Spiele waren größtenteils identisch, aber einige der filmischsten Sequenzen wurden aus dieser Edition entfernt. Übrigens wurde das Spiel aufgrund der großen Menge an Grafiken auf drei Disketten geliefert, während die 512-KB-Version auf zwei Disketten geliefert wurde.

Wings war das letzte große Spiel von Cinemaware. Die finanziellen Probleme für Cinemaware wurden immer größer, und obwohl Wings ihr bisher bestes Spiel war, reichte das nicht aus, um das Unternehmen zu retten, das im Jahr nach seiner Veröffentlichung schließen musste. Es half wahrscheinlich auch nicht, dass Cinemaware kurz nach der Veröffentlichung von Wings satte 700.000 Dollar für eine CD-Version von It Came from the Desert ausgab, die NEC für ihre TurboGrafx-CD-Konsole produziert hatte. Das könnte durchaus das Projekt gewesen sein, das schließlich Cinemawares Kassen leerte. Das Ironischste ist wahrscheinlich, dass das Spiel nicht fertiggestellt wurde, bevor Cinemaware eingestellt werden musste, sondern im folgenden Jahr unabhängig von Cinemaware mit engem knappen Budget fertiggestellt wurde.

Viele werden auf Wings als eines der besten Spiele des Commodore Amiga zurückblicken. Es wurde nur in seiner ursprünglichen Form für den Amiga veröffentlicht, wurde aber seitdem in aktualisierten Versionen für den Game Boy Advance (2003), BlackBerry (2013), PC (2014) und Mac (2015) veröffentlicht. Aber wie es bei diesen aktualisierten Versionen üblich ist, die ohne die Beteiligung derjenigen produziert wurden, die das Spiel ursprünglich entwickelt haben, waren sie bei weitem nicht so charismatisch wie das Original.

Cinemaware war eines der kompromisslosesten Entwicklungsstudios der 1980er Jahre und trugen dazu bei, mit Wings, Defender of the Crown und mehreren anderen Spielen einen enormen Einfluss auf die gesamte Spielebranche auszuüben. Sie zeigten uns allen, wie Spiele auch präsentiert werden können, nämlich mit einer emotionalen Geschichte und einer visuellen Qualität, die allen anderen meilenweit voraus war. In einem späteren Interview beschrieb Robert Jacob Wings als Cinemawares vollständigstes Spiel und als dasjenige, das seine ursprüngliche Vision für Cinemaware wirklich erfüllte, nämlich Spiele zu schaffen, die "sich wie ein Film anfühlten, sich aber wie ein Spiel spielten".