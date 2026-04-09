Eine kurze Geschichte von Sword of Sodan – die erste wirklich große dänische Spielveröffentlichung

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Das Hack-and-Slash-Actionspiel Sword of Sodan wurde erstmals vor 38 Jahren auf dem Commodore Amiga veröffentlicht und kann wahrscheinlich als das erste wirklich große Spiel aus Dänemark bezeichnet werden. Hinter dem Spiel standen drei dänische Jungs, die gemeinsam Discovery Software gründeten. Die Männer dahinter waren Søren Grønbech (Programmierer), Torben Bakager (Designer) und Julian Lefay (Komponist).

Screenshot von MobyGames.

Sword of Sodan unterschied sich in vielerlei Hinsicht deutlich von anderen ähnlichen Spielen jener Zeit, aber einer der Aspekte, an die sich die überwiegende Mehrheit derjenigen erinnern wird, war seine wirklich bahnbrechende Grafik. Es mag etwas abgedroschen klingen, aber es enthielt riesige, gut animierte und gut gestaltete Charaktersprites, die in starkem Gegensatz zu den kleinen Charakteren aus anderen Spielen von 1988 wie Contra, Super Mario Bros. 2 und Barbarian 2 standen. Sword of Sodan zeigte Charaktere, die bis zu 50–80 % der Leinwandgröße ausfüllten – etwas, das man noch nie zuvor gesehen hatte, was dem Spiel für seine Zeit fast ein filmisches Gefühl verlieh.

Das Spiel wurde erstmals auf dem Commodore Amiga veröffentlicht und blieb nach dem Start in den nächsten sechs Monaten auf den meisten Top-10-Verkaufscharts und verkaufte sich etwa 55.000 Exemplare – eine beeindruckende Zahl, besonders für ein Spiel, das auf einer einzigen Plattform verfügbar ist. Das Spiel erhielt außerdem eine Auszeichnung als "Arcade Game of the Year" beim "Software Oscar 1988" vom Commodore Magazine. Das Spiel war daher ein großer Erfolg.

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Screenshot von MobyGames.

Screenshot von MobyGames.

Für die drei Jungs hinter dem Spiel war jedoch der Himmel nicht unbegrenzt, und Grønbech und Bakager erklärten später in einem Interview, dass sie zwar während der Arbeit an dem Spiel ihr Gehalt vom Publisher Innerprise Software erhielten, aber nie den versprochenen Prozentsatz der verkauften Verkäufe erreichten und daher die Vorteile des Spielerfolgs nicht wirklich spürten.

Zwei Jahre später wurden die Rechte an Sword of Sodan an Innerprise Software in den USA verkauft, und sie planten, das erfolgreiche Spiel auf verschiedene Plattformen zu portieren; dies führte unter anderem zu einer stark herunterskalierten Version für den Sega Genesis. Die großen, markanten Sprites waren verschwunden (sie waren größer als in den meisten anderen Spielen, aber etwas kleiner als beim Amiga), die Grafik wurde im Allgemeinen erheblich heruntergegradet, und es wurden mehrere Änderungen am Gameplay vorgenommen. Unter anderem griffen Gegner nun von beiden Seiten des Bildschirms an (und nicht nur von rechts oder von vorne), was das Spiel unglaublich frustrierend schwierig machte, und die 11 Level des Originals wurden auf 8 reduziert. Einige davon waren ganz entfernt worden, andere wurden zu neuen Ebenen zusammengeführt.

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Die Sega Genesis-Version wurde von Electronic Arts in den USA und Europa sowie von Sega in Japan veröffentlicht und von mehreren Magazinen als eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten gefeiert. Der Port funktionierte überhaupt nicht, und mehrere Medien und Gaming-Communities haben unter anderem über die Genesis-Version berichtet: "Es war echt schlimm. Es war so schlecht, dass man es sich fragen kann, warum die Entwickler auch nur eine Sekunde dachten, dass dies zumindest ein akzeptables Spiel sein könnte, geschweige denn ein gutes." 1993 wurde das Spiel erneut von Bethesda Softworks auf Apple Macintosh System 7 (auch bekannt als Mac OS 7) portiert. Es gibt nicht viele verifizierbare Informationen über diese Version, aber sie soll eher der Amiga-Edition entsprechen, obwohl der Klang eingeschränkter war.

Screenshot von MobyGames.

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Währenddessen wechselten Grønbech ein wenig zwischen verschiedenen Aufträgen, da das Schwert von Sodan für sie gut gewesen war. Bakager war ein gefragter Designer und übernahm verschiedene Projekte für verschiedene Firmen, während Grønbech unter anderem an der Programmierung des Maskottchens Hugo beteiligt war, an den sich manche vielleicht aus den frühen Jahren von TV2 erinnern.

Das dritte Mitglied, Lefay, war in die USA gezogen und begann als Entwickler bei Bethesda Softworks zu arbeiten, wurde schließlich Chief Engineer mit Verantwortung für die gesamte Softwareentwicklung des Unternehmens. Er arbeitete an Titeln wie Dragon's Lair, The Elder Scrolls, The Terminator und Wayne Gretzky Hockey, doch leider starb Lefay (geboren als Benni Jensen) im Sommer 2025 im Alter von 59 Jahren an Krebs.

Nach einiger Zeit kamen Grønbech und Bakager, die nun Mitte 20 waren, wieder zusammen, um an der unvermeidlichen Fortsetzung zu arbeiten, nämlich Sword of Sodan 2. Es ist unklar, ob Lefays Position bei Bethesda in den USA etwas damit zu tun hatte, aber Bethesda Softworks stand hinter der Finanzierung des Spiels und das Unternehmen beabsichtigte, es als Sprungbrett in den skandinavischen Markt zu nutzen. Folglich blieben Grønbech und Bakager in Dänemark, anstatt in die USA gebracht zu werden, während sie an Sword of Sodan 2 arbeiteten. Also saßen sie in einer Villa in Brønshøj, direkt außerhalb von Kopenhagen, während sie an der Fortsetzung ihres großen Erfolgs arbeiteten, aber leider wurde das Spiel nie beendet. Discovery Software ging bankrott und damit war die Geschichte von Sword of Sodan zu Ende.

Oder so würde man denken. Nach vielen Jahren der Stille wurde Sword of Sodan 2 letzten Herbst leise vom italienischen Studio Smallthing Studios angekündigt und ist auf dem Weg für Konsolen und PC. In einem Interview mit IGN Italien sagten sie, sie hätten die Rechte an Sword of Sodan direkt von Electronic Arts gekauft und würden nun "eine offizielle Fortsetzung des Originals von 1988" entwickeln.

Es wurde nur ein einziger Screenshot von Sword of Sodan 2 veröffentlicht, und rate mal, die großen Charaktere sind verschwunden und mit ihnen das, was das Original so unverwechselbar und einzigartig gemacht hat. Es sieht eher nach einer neuen Version von Golden Axe als nach Sword of Sodan aus, aber natürlich ist es viel zu früh, ein Spiel anhand eines einzigen Screenshots zu beurteilen. Für Sword of Sodan 2 gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum.

Sword of Sodan war wahrscheinlich Dänemarks erster großer internationaler Glücksspielerfolg. Es wurde von drei Jungs aus dem Raum Kopenhagen entwickelt, und alle drei, sowohl vor als auch nach Sword of Sodan, arbeiteten an Spielen wie The Vikings (Commodore 64), Hybris (Amiga), Dragon's Lair (PC), Arkanoid (Mac), The Elder Scrolls (PC) und mehreren Hugo-Spielen.

Seitdem gab es mehrere weitere dänische Erfolgsgeschichten, darunter IO Interactive, Playdead, Ghost Ship Games, SYBO Games, Geometric Interactive, Triband und viele andere, aber Discovery Software, das in einem Haus in Brønshøj ansässig war, gehörte zu den ersten.