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Ein Jahr ist vergangen seit den anfänglichen Reibungen, Spaniens Weigerung, Trumps Verteidigungsziel zu folgen, und der Tatsache, dass das Land sich den NATO-Verpflichtungen anpasst. Nun hat sich der Staub so gut wie gelegt, da die USA versuchen, ihren Konflikt mit Spanien um den Iran hinter sich zu lassen, obwohl sie mit Madrid weiterhin unzufrieden sind. Sein NATO-Botschafter Matthew Whitaker sagte, dass beim NATO-Gipfel nächste Woche in Ankara keine Konfrontation zwischen Trump und Pedro Sánchez erwartet werde, berichtet elDiario. Er fügte jedoch hinzu, dass Washington weiterhin enttäuscht von Spanien wegen des Stützpunkt- und Überflugzugangs während "Epic Fury" und dessen Weigerung, sich auf einen realistischen Weg zu einer Verteidigungsausgabe von 5 % des BIP zu verpflichten.

Washington scheint Spaniens Argument teilweise zu akzeptieren, dass Fähigkeiten wichtiger sind als die rohen Ausgaben. Whitaker erklärte, dass die entscheidende Frage nun nicht nur darin besteht, wie viel Geld die Verbündeten ausgeben, sondern welche Kapazitäten an militärischen Ressourcen sie tatsächlich liefern. Dies entspricht viel näher an Spaniens Position, dass das Land die NATO-Fähigkeitsziele erreichen kann, ohne das Ausgabenziel von 5 % zu erreichen.

Die USA wollen jedoch weiterhin, dass Europa mehr für die Verteidigung ausgibt, aber nicht hinter protektionistischen Mauern. Whitaker warnte, wie Trump es in der Vergangenheit tat, dass Washington Verbündete belohnen wird, die ihre Ziele erreichen, und den Druck auf den Rest ausüben wird. Gleichzeitig fordern sie die EU auf, Schutzklauseln zu reduzieren, die US-Unternehmen potenziell von Verträgen ausschließen könnten.